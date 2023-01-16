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Путин приказал Герасимову полностью захватить Донецкую область до марта – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 20:50
Путин приказал Герасимову полностью захватить Донецкую область до марта – ГУР - Фото
Фото: EPA

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ полностью захватить Донецкую область до марта. Об этом в эфире телемарафона Freedom сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. И очередные строки, которые он [Путин] определяет уже для Герасимова как нового руководителя войны против Украины, – это захват Донбасса и формирование определенной зоны безопасности до марта", – сказал Юсов.

Он добавил, что Путин не считается с реальностью, а у Украины есть свои планы.

"Это не первые сроки, и каждый раз они переносились. Год уже, как они за три дня берут Киев. Ничего не получится и в этот раз", – сказал Юсов.

Представитель ГУР рассказал, что у разведки также есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои по другим направлениям фронта", – сказал он.

  • 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего войной против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что назначение Герасимова свидетельствует о повышении ставок Кремлем.
Андрій Водяний
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война владимир путин гур валерий герасимов андрей юсов
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