Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне.

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"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, – все это только подчеркивает, как важно координировать наши усилия – всех участников коалиции защиты Украины и свободы. И ускорять принятие решений", – заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украине сейчас нужны танки, бронетехника и артиллерия.

Зеленский рассказал, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались эти вопросы.

"Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию на Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия. Каждый день и каждую ночь действуем, чтобы уменьшить потенциал врага: ежедневно и каждую ночь – минус их составы, штабы, коммуникации", – рассказал Зеленский.

Начальник ГУР Кирилл Буданов недавно анонсировал большое контрнаступление Украины в марте.

В то же время в Офисе президента предупредили, что Россия также создает наступательную группировку.

Андрій Водяний

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