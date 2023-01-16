Журналисты дозвонились обвиняемым в ракетном ударе по Днепру – аудио

Журналисты российского издания "Важные истории" смогли связаться с несколькими российскими военными, которых СБУ назвала ответственными за ракетный удар по жилому дому в Днепре.

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Говорить о своей причастности к военному преступлению они отказались, а один из них – начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Шайковка Дмитрий Голенков – в ответ даже начал угрожать.

Дозвонились обвиняемым в ракетных ударах по Днепру. Просто почитайте их ответы.https://t.co/uik3wlDTXh pic.twitter.com/946w2sv2av - Важные истории (@istories_media) January 16, 2023

После нескольких попыток корреспондентки добиться от него ответа по поводу обстрела Днепра, Голенков возмутился: "Что, я прям на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?"

- Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 уже погибли, многие до сих пор под завалами.

- Какие люди? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю?

Другой мужчина, находившийся рядом с Голенковым, начал что-то кричать, а Голенков – поддакивать: "Вы [Украина] - регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете". В конце Голенков добавил: "И все остальное будет наше. До свидания, девушка".

Штурман Динар Назыров на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре ответил, что он "лесничий из лесного хозяйства". "Не ходите в моем лесу и не пугайте белок", – сказал он, а в результате бросил трубку.

Командир авиационного отряда 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Алексей Иваненко в разговоре представился ассенизатором и сказал, что о российско-украинской войне ничего не думает: "Нечем уже думать".

14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25 ракет. Одна из них – ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, – разрушила подъезд жилого дома в Днепре.

Число погибших на 13:00 16 января составляет 40 человек, трое из них – дети. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. Полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Андрій Водяний

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