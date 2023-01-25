Артиллерия Вооруженных Сил Украины прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
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В ГПСУ заявили, что на днях аэроразведка пограничников зафиксировала танк противника, который прятался в лесополосе и обстреливал пригород Бахмута.
Координаты цели передали артиллеристам ВСУ, которые уничтожили вражескую машину точным ударом.
Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление.
- Недавно разведка Британии писала, что ВСУ удалось продвинуться в сторону Кременной.
- Один из двух основных маршрутов ВСУ в Бахмут под давлением из-за Соледара – союзники.
- Расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" в Соледаре.
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