Артиллерия Вооруженных Сил Украины прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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В ГПСУ заявили, что на днях аэроразведка пограничников зафиксировала танк противника, который прятался в лесополосе и обстреливал пригород Бахмута.

Координаты цели передали артиллеристам ВСУ, которые уничтожили вражескую машину точным ударом.

Недавно командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление.

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Дмитро Гриниченко

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