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Сырский приехал в район Бахмута. ВСУ стоят и не дают РФ получить превосходство — фото

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 20:21
Сырский приехал в район Бахмута. ВСУ стоят и не дают РФ получить превосходство — фото - Фото
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление. Об этом сообщили в пресс-службе СВ Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что Сырский посетил подразделения, которые обороняют Бахмут несколько дней назад.

Отмечается, что данное направление является эпицентром войны — обстрелы и атаки оккупантов продолжаются круглосуточно, но ВСУ держатся и не дают россиянам получит стратегическое превосходство. 

Генерал проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами. 

Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Читайте также: Генштаб: РФ наступает на Бахмут с большими потерями, ВСУ отбили атаки на Лиман и Авдеевку 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут сухопутные войска александр сырский
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