Сырский приехал в район Бахмута. ВСУ стоят и не дают РФ получить превосходство — фото
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление. Об этом сообщили в пресс-службе СВ Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что Сырский посетил подразделения, которые обороняют Бахмут несколько дней назад.
Отмечается, что данное направление является эпицентром войны — обстрелы и атаки оккупантов продолжаются круглосуточно, но ВСУ держатся и не дают россиянам получит стратегическое превосходство.
Генерал проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами.
- 23 января украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 и один вертолет Ка-52.
- Также в ночь на 24 января украинская противовоздушная оборона за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52.
- 25 января ВСУ сбили штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов в районе Бахмута.
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