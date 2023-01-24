Сырский приехал в район Бахмута. ВСУ стоят и не дают РФ получить превосходство — фото

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз лично приехал на Бахмутское направление. Об этом сообщили в пресс-службе СВ Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что Сырский посетил подразделения, которые обороняют Бахмут несколько дней назад.

Отмечается, что данное направление является эпицентром войны — обстрелы и атаки оккупантов продолжаются круглосуточно, но ВСУ держатся и не дают россиянам получит стратегическое превосходство.

Генерал проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также наградил отличившихся воинов ценными подарками и наградами.

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Дмитро Гриниченко

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