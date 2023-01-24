В районе Бахмута ВСУ отправили в "вечный полет" российский штурмовик Су-25 "Грач"
24.01.2023, 18:23
Штурмовики Су-25 (фото: ресурс оккупантов)
Вооруженные Силы Украины уничтожили штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что на Бахмутском направлении украинские воины сбили еще один Су-25 противника.
Штурмовик россиян был приземлен во время боев 24 января.
СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.
- 23 января украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 и один вертолет Ка-52.
- Также в ночь на 24 января украинская противовоздушная оборона за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52.
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