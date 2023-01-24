В районе Бахмута ВСУ отправили в "вечный полет" российский штурмовик Су-25 "Грач"

Вооруженные Силы Украины уничтожили штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что на Бахмутском направлении украинские воины сбили еще один Су-25 противника.

Штурмовик россиян был приземлен во время боев 24 января.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

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Дмитро Гриниченко

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