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В районе Бахмута ВСУ отправили в "вечный полет" российский штурмовик Су-25 "Грач"

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 18:23
В районе Бахмута ВСУ отправили в
Штурмовики Су-25 (фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины уничтожили штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что на Бахмутском направлении украинские воины сбили еще один Су-25 противника. 

Штурмовик россиян был приземлен во время боев 24 января. 

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери бахмут генштаб су-25
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