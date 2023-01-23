Близ резиденции Путина поставили комплекс ПВО, в округе нет ничего стратегического – фото
В нескольких километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина, в деревне Ящерово Новгородской области РФ, военные держат расчет комплекса ПВО. Об этом пишет местный ресурс Агентство со ссылкой на жителей Валдая.
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Ящерово – одна из двух ближайших деревень к резиденции на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От деревни до земель резиденции чуть больше шести километров.
Автор снимка утверждает, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который предназначен также для защиты от беспилотников, там установили несколько недель назад, то есть, вероятно, в конце декабря 2022 года. В начале декабря произошла атака на российские военные аэродромы в глубине страны – на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области.
Местные жители рассказали, пишет российский ресурс, "что комплекс находится на боевом дежурстве, рядом находятся как минимум трое военных, антенна РЛС вращается".
"Валдайская резиденция Путина, хотя и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей", – объяснило Агентство.
Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет, добавили там.
- 19 января в Telegram-каналах появились фото и видео установки "Панцирь-С1" в Москве на крыше здания МО РФ и на админздании рядом с метро "Таганская".
- В тот же день девять стран пообещали "беспрецедентный" пакет военной помощи Украине.
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