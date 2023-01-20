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ВСУ наращивают количество мобильных огневых групп ПВО на северных направлениях

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 16:47
ВСУ наращивают количество мобильных огневых групп ПВО на северных направлениях - Фото
Фото - Командование Объединенных сил

В Украине на северных направлениях набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

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По словам командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева, на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

"Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумкой области", – сказал Наев.

Экипажам сегодня передали очередную партию внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

Наев сказал, что эти огневые группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации.

  • 16 января в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. 
  • Украина не фиксирует увеличения группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы, но Силы обороны находятся в постоянной готовности, заверил глава ГПСУ Дейнеко.

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Оксана Житнюк
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Сергей Наев война граница беларусь пво север
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