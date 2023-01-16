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В Беларуси стартовали учения боевой авиации, но никаких мероприятий сегодня не было – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 17:31
В Беларуси стартовали учения боевой авиации, но никаких мероприятий сегодня не было – ГПСУ - Фото
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба СНБО)

В Беларуси стартовали совместные с РФ летные учения, но сегодня никаких мероприятий не проводилось. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Он подчеркнул, что учения анонсировались на период с 16 по 31 января, но сегодня в Беларуси не было ни одного мероприятия в рамках этих учений.

"Да, было перемещено некоторое имущество тремя самолетами Ан, но это не критично, это просто самолеты обеспечения", – сказал Дейнеко.

По словам главы ГПСУ, вчера РФ перебросила со своих аэродромов в Беларусь восемь самолетов: шесть бомбардировщиков Су-34 и два истребителя Су-30СМ. Общее количество российских самолетов и вертолетов на территории Беларуси – около 50 единиц. Преимущественно они сосредоточены на двух аэродромах Беларуси в Минской и Брянской областях.

"Мы постоянно отслеживаем всю обстановку, в первую очередь связанную с увеличением именно авиационной компоненты", – заверил Дейнеко.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина не фиксирует увеличения группировки российских и беларуских войск в непосредственной близости от украинской границы.

По его словам, в Беларуси сейчас находятся около 11 000 российских военных, но в связи с ротациями эта цифра меняется ежедневно. Сейчас вторая мотострелковая дивизия РФ выходит в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на смену приходит шестая мотострелковая дивизия.

"Мы в постоянной готовности. Если у кого-то хватит мужества и желания снова захватить нашу территорию, мы встретим их достойно", – заявил Дейнеко.

  • Днем 15 января, по данным мониторинговой сети "Беларускі Гаюн", на аэродромы в Беларуси из РФ прилетели минимум восемь истребителей ВКС РФ (четыре Су-34 и четыре Су-30) и четыре военно-транспортных Ан-12 и Ан-26. До этого в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 ВКС РФ.
  • Сегодня в Беларуси начались совместные учения авиации этой страны и их союзников из ВКС России. 
Оксана Житнюк
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