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Урожаный день: ВСУ уничтожили два штурмовика россиян, один вертолет, ракеты и беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 16:47
Урожаный день: ВСУ уничтожили два штурмовика россиян, один вертолет, ракеты и беспилотник - Фото
Штурмовик Су-25 (Ілюстративне фото - ресурс окупантів)

Силы обороны Украины 23 января уничтожили шесть вражеских целей на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Сообщается, что сегодня на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.
  • С начала полномашстабной войны россияне потеряли в боях уже 287 самолетов, 277 самолетов, тысячи единиц техники и около 121 480 военных убитыми.
Оксана Житнюк
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война потери су-25 ка-52
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