Урожаный день: ВСУ уничтожили два штурмовика россиян, один вертолет, ракеты и беспилотник
23.01.2023, 16:47
Штурмовик Су-25 (Ілюстративне фото - ресурс окупантів)
Силы обороны Украины 23 января уничтожили шесть вражеских целей на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Сообщается, что сегодня на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.
- С начала полномашстабной войны россияне потеряли в боях уже 287 самолетов, 277 самолетов, тысячи единиц техники и около 121 480 военных убитыми.
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