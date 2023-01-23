ВСУ уничтожили 720 оккупантов и потопили российский катер — потери противника от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 российских оккупантов и потопили вражеский катер за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 121480 (+720),

— танков — 3150 (+5),

— боевых бронированных машин — 6276 (+8),

— артиллерийских систем — 2146 (+2),

— РСЗО — 447 (+2),

— средств ПВО — 220,

— самолетов — 287,

— вертолетов — 277,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),

— крылатых ракет — 749,

— кораблей/катеров — 18 (+1),

— автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4),

— специальной техники — 193.

Дмитро Гриниченко

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