ВСУ уничтожили 720 оккупантов и потопили российский катер — потери противника от Генштаба
23.01.2023, 08:14
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 720 российских оккупантов и потопили вражеский катер за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 121480 (+720),
— танков — 3150 (+5),
— боевых бронированных машин — 6276 (+8),
— артиллерийских систем — 2146 (+2),
— РСЗО — 447 (+2),
— средств ПВО — 220,
— самолетов — 287,
— вертолетов — 277,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1894 (+2),
— крылатых ракет — 749,
— кораблей/катеров — 18 (+1),
— автомобильной техники и автоцистерн — 4936 (+4),
— специальной техники — 193.
- В ночь на 20 января 2023 года президент США Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
- О новых пакетах военной помощи также объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
- Утром 20 января Финляндия объявила о своем крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины.
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