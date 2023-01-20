Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки

Президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок танков Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, люди в Украине гибнут каждый день, а страна просто хочет защитить себя.

"Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но здесь люди гибнут – каждый день. Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не зайдут в Россию. Мы обороняемся", — сказал Зеленский.

Он отметил, что решение о поставке танков является политическим.

"А если нет политической воли по какому-то вопросу, то можно и не искать оправданий. Тогда вы говорите: нет! Надо сказать, что что-то или кто-то еще не готов", — заявил глава государства.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение по поставкам Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.

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Дмитро Гриниченко

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