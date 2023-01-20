Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки
Президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок танков Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.
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По его словам, люди в Украине гибнут каждый день, а страна просто хочет защитить себя.
"Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но здесь люди гибнут – каждый день. Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не зайдут в Россию. Мы обороняемся", — сказал Зеленский.
Он отметил, что решение о поставке танков является политическим.
"А если нет политической воли по какому-то вопросу, то можно и не искать оправданий. Тогда вы говорите: нет! Надо сказать, что что-то или кто-то еще не готов", — заявил глава государства.
- 18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение по поставкам Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.
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