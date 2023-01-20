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Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:14
Зеленский раскритиковал Шольца за нерешительность: Вы взрослые люди, дайте Украине танки - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок танков Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, люди в Украине гибнут каждый день, а страна просто хочет защитить себя. 

"Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но здесь люди гибнут – каждый день. Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не зайдут в Россию. Мы обороняемся", — сказал Зеленский.

Он отметил, что решение о поставке танков является политическим. 

"А если нет политической воли по какому-то вопросу, то можно и не искать оправданий. Тогда вы говорите: нет! Надо сказать, что что-то или кто-то еще не готов", — заявил глава государства.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Германия война военная помощь олаф шольц Leopard 2
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