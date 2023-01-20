Германия не связывает решение по Leopard с поставками Abrams – новый глава минобороны

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение по поставкам Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США. Об этом, как сообщает Spiegel, он сказал в эфире канала ARD.

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"Мне ничего не известно о такой связи", – ответил Писториус на вопрос о связи между поставками Украине американских Abrams и немецких Leopard 2.

На вопрос, намерена ли Германия передать основные боевые танки Украине без параллельного участия в этом процессе США, Писториус ответил, что это является предметом обсуждения между канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

"Я почти уверен, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшие несколько дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", – сказал он.

При этом, подчеркнул он, Германия действует постоянной в координации с США как с важнейшим партнером по НАТО.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Сергій Бережний

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