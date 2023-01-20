Германия не связывает решение по Leopard с поставками Abrams – новый глава минобороны
Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение по поставкам Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США. Об этом, как сообщает Spiegel, он сказал в эфире канала ARD.
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"Мне ничего не известно о такой связи", – ответил Писториус на вопрос о связи между поставками Украине американских Abrams и немецких Leopard 2.
На вопрос, намерена ли Германия передать основные боевые танки Украине без параллельного участия в этом процессе США, Писториус ответил, что это является предметом обсуждения между канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.
"Я почти уверен, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшие несколько дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", – сказал он.
При этом, подчеркнул он, Германия действует постоянной в координации с США как с важнейшим партнером по НАТО.
- 18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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