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Германия не связывает решение по Leopard с поставками Abrams – новый глава минобороны

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 00:14
Германия не связывает решение по Leopard с поставками Abrams – новый глава минобороны - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение по поставкам Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США. Об этом, как сообщает Spiegel, он сказал в эфире канала ARD.

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"Мне ничего не известно о такой связи", – ответил Писториус на вопрос о связи между поставками Украине американских Abrams и немецких Leopard 2.

На вопрос, намерена ли Германия передать основные боевые танки Украине без параллельного участия в этом процессе США, Писториус ответил, что это является предметом обсуждения между канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

"Я почти уверен, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшие несколько дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", – сказал он.

При этом, подчеркнул он, Германия действует постоянной в координации с США как с важнейшим партнером по НАТО.

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net 

Сергій Бережний
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