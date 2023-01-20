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Финляндия объявила о крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:23
Финляндия объявила о крупнейшем пакете военной помощи с тяжелым вооружением для Украины - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 400 млн евро. Как сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии, в Украину отправят тяжелое вооружение и боеприпасы, но детали нового пакета не раскрываются.

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Это уже 12-й пакет от финнов, общая сумма военной помощи составляет 590 млн евро. 11-й пакет военной помощи от Финляндии оценивался в 28,8 млн евро

"Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, что мы утверждали ранее. Финляндия поставляет в Украину тяжелое вооружение и боеприпасы", – заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Из соображений безопасности содержание, способ и сроки доставки не раскрываются.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами Сил обороны Финляндии.

  • Байден объявил о пакете помощи от США на $2,5 млрд: в него войдут боевые машины пехоты Bradley, другое оборудование и боеприпасы.
  • О новых пакетах военной помощи также уже объявили Британия, Дания, Литва, Эстония, Швеция.
  • По словам министра обороны Литвы, сегодня союзники объявят о передаче Украине "сотен" единиц бронетехники.

Читайте также: Президент Финляндии поддержал передачу Leopard ВСУ, если будет совместный проект Европы

Оксана Житнюк
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Финляндия военная помощь
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