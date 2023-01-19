Украина получит САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90 от Швеции
Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, цитирует его Expressen.
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По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течении пары месяцев.
"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", — сказал министр.
Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не потеряют свое единство, как на это рассчитывает Россия.
"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", — резюмировал он.
- В августе глава МИД Дмитрий Кулеба попросил Швецию предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer.
- Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине этих САУ. СМИ со ссылкой на военных писали, что Швеция может передать 12 САУ.
- 9 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос предоставления Швецией Украине САУ Archer находится "в процессе планирования".
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