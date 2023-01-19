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Украина получит САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90 от Швеции

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19.01.2023, 11:59
Украина получит САУ Archer и 50 боевых машин пехоты CV90 от Швеции - Фото
БМП CV90 (Фото: EPA)

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, цитирует его Expressen.

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По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течении пары месяцев. 

"Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий", — сказал министр.

Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не потеряют свое единство, как на это рассчитывает Россия. 

"Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС", — резюмировал он.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

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Дмитро Гриниченко
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война швеция бмп военная помощь САУ Archer Ульф Кристерссон
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