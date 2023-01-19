Украина получит пакет помощи на 125 млн евро от Литвы: туда войдут два Ми-8 и пушки L-70

Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в него войдут вертолеты Ми-8 и пушки L-70. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Литвы и главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

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В Минобороны Литвы сообщили о предстоящем пакете в размере 125 млн евро, "поскольку военная ситуация требует дополнительной помощи для ВСУ".

По словам Анушаускаса, в новый пакет войдут десятки автоматических зенитных пушек L-70, боеприпасы и два вертолетов Ми-8.

Сегодня Эстония объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 113 млн евро: в него войдут десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более 1000 выстрелов к ним.

От Британии Украина получит еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ Caesar.

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Оксана Житнюк

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