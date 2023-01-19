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Британия дает Украине еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ CAESAR

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 16:45
Британия дает Украине еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ CAESAR - Фото
Ракета Brimstone (Фото - missilethreat.csis.org)

Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Об этом сегодня объявили министры обороны двух стран.

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Как передает The Guardian, глава Минобороны Британии Бен Уоллес объявил, что помимо танков Challenger 2, Британия отправит в Украину не менее трех батарей самоходных артиллерийских установок AS-90 155, несколько бронемашин, в том числе Bulldog, а также еще 600 ракет Brimstone.

Он подчеркнул, что это будет "невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя".

Новость дополняется...

  • 16 января Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи: в него войдут танки, гаубицы, бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

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Оксана Житнюк
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Великобритания британия военная помощь Бен Уоллес Brimstone
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