Британия дает Украине еще 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 САУ CAESAR
19.01.2023, 16:45
Ракета Brimstone (Фото - missilethreat.csis.org)
Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Об этом сегодня объявили министры обороны двух стран.
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Как передает The Guardian, глава Минобороны Британии Бен Уоллес объявил, что помимо танков Challenger 2, Британия отправит в Украину не менее трех батарей самоходных артиллерийских установок AS-90 155, несколько бронемашин, в том числе Bulldog, а также еще 600 ракет Brimstone.
Он подчеркнул, что это будет "невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя".
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- 16 января Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи: в него войдут танки, гаубицы, бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.
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