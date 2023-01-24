ПВО за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52 – Воздушные силы

Украинская противовоздушная оборона за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что три российских Ка-52 были сбиты с 00:00 до 00:30 24 января подразделениями зенитных ракетных войск. Это произошло на восточном направлении.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

23 января украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 и один вертолет Ка-52.

Читайте также: Близ резиденции Путина поставили комплекс ПВО, в округе нет ничего стратегического – фото

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.