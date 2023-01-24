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ПВО за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 08:08
ПВО за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52 – Воздушные силы - Фото
Российский вертолет Ка-52 (скриншот видео)

Украинская противовоздушная оборона за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Отмечается, что три российских Ка-52 были сбиты с 00:00 до 00:30 24 января подразделениями зенитных ракетных войск. Это произошло на восточном направлении.  

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

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Марко Сировой
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ВСУ вертолет пво аллигатор воздушные силы ка-52 вкс россии
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