Генштаб: РФ наступает на Бахмут с большими потерями, ВСУ отбили атаки на Лиман и Авдеевку
Вооруженные Силы Украины отбили атаки россиян в районе Лимана и Авдеевки, оккупанты продолжают наступать на Бахмут с большими потерями. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и несут значительные потери. В районе Авдеевки и Лимана украинские воины отбили все атаки противника.
Отмечается, что россияне продолжают нести колоссальные потери — более 450 оккупантов лечат в городской больнице временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области. Также переполнена ранеными районная больница в Васильевке.
Украинская авиация за сутки восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения армии РФ.
- 23 января украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 и один вертолет Ка-52.
- Также в ночь на 24 января украинская противовоздушная оборона за полчаса сбила три российских вертолета Ка-52.
- 25 января ВСУ сбили штурмовик Су-25 "Грач" российских оккупантов в районе Бахмута.
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