Генштаб: РФ наступает на Бахмут с большими потерями, ВСУ отбили атаки на Лиман и Авдеевку

Вооруженные Силы Украины отбили атаки россиян в районе Лимана и Авдеевки, оккупанты продолжают наступать на Бахмут с большими потерями. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и несут значительные потери. В районе Авдеевки и Лимана украинские воины отбили все атаки противника.

Отмечается, что россияне продолжают нести колоссальные потери — более 450 оккупантов лечат в городской больнице временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области. Также переполнена ранеными районная больница в Васильевке.

Украинская авиация за сутки восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения армии РФ.

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Дмитро Гриниченко

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