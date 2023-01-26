UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия РФ "сдулась" в Украине. Генштаб показал надувные российские танки – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 18:05
Армия РФ
Уничтоженный российский танк (фото: Генштаб ВСУ)

Россияне привезли в Украину резиновые танки, которые сдуваются на позициях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в то время как международные партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении.

"Но, видимо, свободный воздух козацкого края не подходит для резиновых изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии", – написали в Генштабе ВСУ.

Армия РФ "сдулась" в Украине. Генштаб показал надувные российские танки – фото

Армия РФ "сдулась" в Украине. Генштаб показал надувные российские танки – фото

Читайте также: В Польше и Германии обозначили сроки первых поставок танков Leopard Силам обороны Украины

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танки генштаб запорожское направление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 