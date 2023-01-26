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В Польше и Германии обозначили сроки первых поставок танков Leopard Силам обороны Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:33
В Польше и Германии обозначили сроки первых поставок танков Leopard Силам обороны Украины - Фото
Танк Leopard 2A7 (фото – Bundeswehr/Marco Dorow)

Обещанная канцлером ФРГ Олафом Шольцем рота немецких танков Leopard 2А6 будет поставлена Украине к концу марта. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по прибытии на базу Бундесвера в Саксонии-Анхальт, пишет Focus Online.

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По его словам, ВСУ получат эти танки "к концу первого квартала".

На вопрос, было ли это своевременным для укрепления Украины в преддверии ожидаемого весеннего масштабного наступления России, глава Минобороны ФРГ ответил, что, насколько он знает, "это было своевременно".

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Кроме того, заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич убежден, что поставка польских "Леопардов" Украине состоится "в течение нескольких недель".

В эфире Radio Plus он напомнил, что Польша готова предоставить Украине также одну роту Leopard 2А5, то есть 14 танков.

"Как только они [украинцы] пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне. Я убежден, что это перспектива нескольких недель", – уточнил он.

Скуркевич также подчеркнул, что в Европе насчитывается более 2000 "Леопардов", и Варшава рассчитывает, что "на первом этапе мы сможем собрать как минимум бригаду примерно из 100 танков".

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Євген Пилипенко
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