UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский и Столтенберг обсудили разблокирование поставок принципиально новых видов оружия

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 18:40
Зеленский и Столтенберг обсудили разблокирование поставок принципиально новых видов оружия - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом расширение танковой коалиции и разблокирование поставок принципиально новых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в Telegram .

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", – написал президент.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 