Зеленский и Столтенберг обсудили разблокирование поставок принципиально новых видов оружия
25.01.2023, 18:40
Володимир Зеленський (скриншот)
Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом расширение танковой коалиции и разблокирование поставок принципиально новых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в Telegram .
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"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", – написал президент.
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