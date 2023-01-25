Зеленский и Столтенберг обсудили разблокирование поставок принципиально новых видов оружия

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом расширение танковой коалиции и разблокирование поставок принципиально новых видов вооружения. Об этом Зеленский сообщил в Telegram .

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"Обсудили с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование принципиально новых видов вооружения. Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции в НАТО", – написал президент.







Вадим Ребрина

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