Большинство немцев одобряют решение Шольца дать ВСУ танки – результаты опроса в Германии

Большинство немцев одобряют решение канцлера Олафа Шольца о поставках танков Leopard 2 для Вооруженных Сил Украины. Об этом говорят результаты опроса социологической компании Forsa для RTL/ntv.

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25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

53% опрошенных граждан Германии считают решение Шольца правильным.

39% против поставок танков Украине, причем сторонников такой позиции больше всего среди электората ультраправой и прокремлевской в риторике партии Альтернатива для Германии ("против" среди них высказались 86%).

При этом сторонники партии Зеленые продемонстрировали наивысшую поддержку поставок – 83%. Также избиратели этой партии чаще всего верят, что немецкие танки помогут выиграть войну против страны-оккупанта РФ: такую точку зрения разделяют не менее 63% из них.

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Скептицизма по поводу поставок танков Украине на востоке ФРГ больше, чем на западе: 65% против 33%. При этом 59% восточных немцев считают, что это якобы может привести "к военной реакции России против Германии".

Также восточные немцы склонны отвечать утвердительно (67%) на вопрос, стала ли Германия участником войны из-за поставок танков Украине (это нарратив Кремля).

Однако в целом 53% немцев считают такое мнение преувеличенным, даже если 43% опрошенных обеспокоены возможной военной реакцией РФ на поставки.

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Подавляющее большинство (67%) граждан ФРГ не поддерживает поставку боевых самолетов Украине (вчера, 25 января, Шольц категорически отказался от этого. Ранее он был категорически против танков для ВСУ).

Не менее 41% немцев могут себе представить, что поставки танков Германией и другими западными странами позволят Украине выиграть войну и вытеснить Россию с оккупированных территорий.

25 января 2023 года президент Зеленский и генсек НАТО Столтенберг обсудили разблокирование поставок принципиально новых видов оружия.

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Євген Пилипенко

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