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За россиянами по фронту катается около пяти мобильных крематориев – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 20:15
За россиянами по фронту катается около пяти мобильных крематориев – ГУР - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Россияне активно используют на фронте мобильные крематории, чтобы скрывать большие потери и избегать необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших оккупантов. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.

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Как передает Маляр, учитывая сложившуюся "катастрофическую ситуацию", противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций россиян отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев.

По данным ГУР, кремация проходит без какой-либо идентификации и учета тел убитых оккупантов.

"Таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", – сказано в сообщении.

Оксана Житнюк
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война разведка гур потери крематорий Анна Маляр
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