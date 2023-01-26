За россиянами по фронту катается около пяти мобильных крематориев – ГУР
Россияне активно используют на фронте мобильные крематории, чтобы скрывать большие потери и избегать необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших оккупантов. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.
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Как передает Маляр, учитывая сложившуюся "катастрофическую ситуацию", противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций россиян отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев.
По данным ГУР, кремация проходит без какой-либо идентификации и учета тел убитых оккупантов.
"Таким образом российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", – сказано в сообщении.
- По словам Зеленского, в Бахмуте Россия потеряла запредельное количество людей, счет идет на тысячи.
- Вчера замминистра обороны Маляр сообщила, что россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, интенсивность боев растет.
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