В Бахмуте Россия потеряла запредельное количество людей, счет идет на тысячи — Зеленский

При штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому каналу Sky News.

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По его словам, россияне не считают погибших на войне против Украины со своей стороны, а Бахмут пережил уже месяцы ожесточенных боев.

Он отметил, что на фоне растущей угрозы нового масштабного наступления России на юге и востоке, крайне важно, чтобы Вооруженные Силы Украины были готовы к возможной волне атак.

"Все зависит от нашей оборонительной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать. На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что жертв со стороны оккупантов гораздо больше, чем у ВСУ.

"Из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их на убой", — резюмировал он.

Ранее в Генштабе заявляли, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируемая.

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Дмитро Гриниченко

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