На российский террор нужны асимметричные ответы и новое движение украинских сил на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он подчеркнул, что сегодня Украина выдержала очередной массированный ракетный удар террористов – удар, "полностью подтверждающий все то, о чем мы говорили с партнерами и вчера, и с начала нашего дипломатического марафона".

"Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничто другое государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на ракетные атаки РФ нужно отвечать новыми санкциями и работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов.

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый иранский беспилотник, применяемый террористами, – это аргументы, почему нужно больше оружия. Только оружие обезвреживает террористов", – заявил Зеленский.

Он отметил, что уже 12 стран присоединились к "танковой коалиции".

"На этот российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там не планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче", – заявил Зеленский.

По его словам, это обсуждается с партнерами и на заседаниях Ставки.

"Сегодня было именно такое заседание. Подробно – по ситуации на Донбассе. Бахмут, Угледар и вообще битва за Донбасс. Я благодарю все наши подразделения, которые проявляют нужную Украине стойкость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал", – заявил Зеленский.

По его словам, на Ставке подробно обсуждалось и то, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы.

"Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и всеобщего укрепления наших сил обороны", – заявил Зеленский.

Россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, интенсивность боев растет.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины. Попадание зафиксировали в 11 областях, погибли 11 человек.

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Оксана Житнюк

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