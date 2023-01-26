В результате последней российской воздушной атаки погибли 11 украинцев – ГСЧС

В результате сегодняшней массированной российской атаки на Украину с использованием ракет и дронов-камикадзе погибли 11 человек, столько же получили ранения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

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Попадание зафиксировали в 11 областях. На месте попаданий возникли два пожара. 35 зданий получили повреждения.

"Пострадали 11 человек и погибли также, к сожалению, 11 человек. Эта информация по состоянию на 15:00", – сказал спикер ГСЧС.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

Вадим Ребрина

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