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В результате последней российской воздушной атаки погибли 11 украинцев – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 16:08
В результате последней российской воздушной атаки погибли 11 украинцев – ГСЧС - Фото
Александр Хорунжий (скриншот видео)

В результате сегодняшней массированной российской атаки на Украину с использованием ракет и дронов-камикадзе погибли 11 человек, столько же получили ранения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

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Попадание зафиксировали в 11 областях. На месте попаданий возникли два пожара. 35 зданий получили повреждения.

"Пострадали 11 человек и погибли также, к сожалению, 11 человек. Эта информация по состоянию на 15:00", – сказал спикер ГСЧС.

  • Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
Вадим Ребрина
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война ракетный удар ГСЧС
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