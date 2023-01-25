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Россия запустила ракеты и дроны по Украине – хроника событий

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 23:23
Россия запустила ракеты и дроны по Украине – хроника событий - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вечером 25 января российские оккупанты продолжают прибегать к военным преступлениям в попытке подчинить Украину: совершают пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

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Чтобы быть в курсе событий, время от времени обновляйте эту страницу: новые записи появляются ниже.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа "пунктов несокрушимости": посмотреть, где они на карте в вашем населенном пункте. Там можно согреться, зарядить телефоны, выйти в интернет и получить другую помощь.

23:34. На паузе. Сообщения о дронах-камикадзе будут отдельными новостями, если о прилетах/работе ПВО уведомят официально. Пока никаких новых сообщений о ракетах/дронах от властей в областях нет.

23:00. Отбой в Черкасской области.

22:48. В Кировоградской области власти пишут, что "сохраняется высокий уровень ракетной опасности".

22:48. Новость временно на паузе: никаких новых сообщений о ракетах/дронах от властей в областях нет. 

22:36. Черкасские власти пишут, что враг "атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами".

22:32. СМИ пишут о взрывах в Херсоне, Харькове, Запорожье, однако три наших источника в последнем городе ничего не слышали. Четвертый источник сообщил, что взрывы все же были.

22:25. Только власти в Днепре сообщили об угрозе ракетного удара, как в городе услышали взрыв. 

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22:20. Глава ОП Ермак: "Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах".

22:19. На фоне сообщение о запусках "шахедов" и работе ПВО по ним на юге глава НикОВА Ким написал: "Говорят, что ракеты тоже будут". 

В 21:30 воздушная тревога начала распространяться по Украине с юга.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58более 20/12 и 38/25 ракет.

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22:48. В Кировоградской области власти пишет, что "сохраняется высокий уровень ракетной опасности".

Євген Пилипенко
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