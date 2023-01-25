Россия запустила ракеты и дроны по Украине – хроника событий

Вечером 25 января российские оккупанты продолжают прибегать к военным преступлениям в попытке подчинить Украину: совершают пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

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23:34. На паузе. Сообщения о дронах-камикадзе будут отдельными новостями, если о прилетах/работе ПВО уведомят официально. Пока никаких новых сообщений о ракетах/дронах от властей в областях нет.

23:00. Отбой в Черкасской области.

22:48. В Кировоградской области власти пишут, что "сохраняется высокий уровень ракетной опасности".

22:48. Новость временно на паузе: никаких новых сообщений о ракетах/дронах от властей в областях нет.

22:36. Черкасские власти пишут, что враг "атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами".

22:32. СМИ пишут о взрывах в Херсоне, Харькове, Запорожье, однако три наших источника в последнем городе ничего не слышали. Четвертый источник сообщил, что взрывы все же были.

22:25. Только власти в Днепре сообщили об угрозе ракетного удара, как в городе услышали взрыв.

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22:20. Глава ОП Ермак: "Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах".

22:19. На фоне сообщение о запусках "шахедов" и работе ПВО по ним на юге глава НикОВА Ким написал: "Говорят, что ракеты тоже будут".

В 21:30 воздушная тревога начала распространяться по Украине с юга.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

Видео прямого попадания ракеты в многоэтажку, которое произошло 14 января.

Послушайте, как насмехаются авиаторы РФ, убившие людей в Днепре.

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22:48. В Кировоградской области власти пишет, что "сохраняется высокий уровень ракетной опасности".

Євген Пилипенко

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