Буданов: РФ может производить до 50 "Калибров" и Х-101 в месяц при благоприятных условиях
Россия способна производить до 50 крылатых ракет "Калибр" и Х-101 в месяц при благоприятных условиях. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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По его словам, имеющегося запаса ракет у россиян осталось на две массированные атаки по Украине. Он отметил, что противник стал применять меньше ракет, чем раньше при обстрелах.
"Они это понимают и им нужно уменьшать количество, чтобы держать хоть какую-то имитацию интенсивности ракетных атак. Х-101 и "Калибров" они могут производить до 50 штук в месяц при благоприятных условиях", — сказал Буданов.
Разведчик подчеркнул, что для одной массированной атаки оборонному комплексу РФ придется работать полтора-два месяца.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщал Буданов.
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