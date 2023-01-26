ВСУ: Ожидается приблизительно 30 ракет Х-101 и Х-555, РФ подняла около шести Ту-95МС

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины ожидают запуск около 30 ракет российских оккупантов во время очередного массированного удара 26 января. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, противник ночью атаковал Украину дронами-камикадзе Shahed-136 после определенной паузы, также были зафиксированы запуски ракет Х-22.

Утром около шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели из района Мурманской области и осуществили пуски ракет – военные ожидают около 30 ракет, которые уже начали появляться в областях.

"Нужно быть в укрытиях, пока не будет полного отбоя. Ракеты могут следовать дальше центра, во все регионы. Рассчитываем на успешную работу ПВО. Запускают Х-101, Х-555, данных о морских пусках пока нет", – сказал Игнат.

более 20/12 и Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58 38/25 ракет.

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Дмитро Гриниченко

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