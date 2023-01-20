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Раз США не хотят дать ВСУ ATACMS, в Лондоне готовы поставить сопоставимые системы – CNN

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:12
Раз США не хотят дать ВСУ ATACMS, в Лондоне готовы поставить сопоставимые системы – CNN - Фото
Пуск ATACMS (фото — USAASC, Tara Hutcheson)

Поскольку на середину января 2023 года США отказываются дать Силам обороны Украины ракеты ATACMS с дистанцией поражения до 300 км, некоторые британские чиновники "в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Киева" якобы выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с этим вопросом.

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США пока против этой идеи, опасаясь некоей эскалации, когда ВСУ начнут бить такими ракетами по складам, пунктам управления и прочим военным объектам в глубине территории России.

"Что касается вопроса ATACMS, я думаю, что мы придерживаемся, так сказать, позиции "согласны не соглашаться" по этому вопросу", – объяснил 18 января на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

Источники CNN сообщили, что с учетом "более агрессивной публичной позиции британцев" украинские власти якобы попросили Лондон на встрече 19 января взять на себя более ведущую роль в этом плане.

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"Они [украинцы] также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали союзных министров иностранных дел и министров обороны о том, что, по мнению украинцев, является оперативными реалиями войны и что им нужно для победы", – пишет ресурс со слов собеседников.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное заседание антироссийской коалиции. Ожидаются решения по танкам для Украины или, как минимум, по другой бронетехнике.

  • 12 сентября 2022 года Украина показала США список вооружения для контрнаступления в 2023-м: там были ATACMS. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет этих ракет, он ответил, что "дело не только в оборудовании".
  • В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писали, что США якобы больше не настаивают, чтобы Украина не била по целям в РФ.
  • 16 января Каль заявил, что США признают необходимость Украины бить по таким целям.
  • После месяцев обсуждений Вашингтон "начинает признавать", что Киеву может понадобиться большая сила, чтобы наносить удары по российским целям во временно оккупированном Крыму, пишет NYT.

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Євген Пилипенко
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Великобритания война ракетный удар военная помощь союзники ATACMS
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