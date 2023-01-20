Раз США не хотят дать ВСУ ATACMS, в Лондоне готовы поставить сопоставимые системы – CNN

Поскольку на середину января 2023 года США отказываются дать Силам обороны Украины ракеты ATACMS с дистанцией поражения до 300 км, некоторые британские чиновники "в соответствии с более прогрессивным отношением Лондона к военной поддержке Киева" якобы выразили готовность поставить системы дальнего радиуса действия. Об этом сообщили CNN источники, знакомые с этим вопросом.

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США пока против этой идеи, опасаясь некоей эскалации, когда ВСУ начнут бить такими ракетами по складам, пунктам управления и прочим военным объектам в глубине территории России.

"Что касается вопроса ATACMS, я думаю, что мы придерживаемся, так сказать, позиции "согласны не соглашаться" по этому вопросу", – объяснил 18 января на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

Источники CNN сообщили, что с учетом "более агрессивной публичной позиции британцев" украинские власти якобы попросили Лондон на встрече 19 января взять на себя более ведущую роль в этом плане.

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"Они [украинцы] также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали союзных министров иностранных дел и министров обороны о том, что, по мнению украинцев, является оперативными реалиями войны и что им нужно для победы", – пишет ресурс со слов собеседников.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное заседание антироссийской коалиции. Ожидаются решения по танкам для Украины или, как минимум, по другой бронетехнике.

12 сентября 2022 года Украина показала США список вооружения для контрнаступления в 2023-м: там были ATACMS. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет этих ракет, он ответил, что "дело не только в оборудовании".

В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писали, что США якобы больше не настаивают, чтобы Украина не била по целям в РФ.

16 января Каль заявил, что США признают необходимость Украины бить по таким целям.

После месяцев обсуждений Вашингтон "начинает признавать", что Киеву может понадобиться большая сила, чтобы наносить удары по российским целям во временно оккупированном Крыму, пишет NYT.

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Євген Пилипенко

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