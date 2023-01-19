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Топ-республиканцы критикуют Байдена и Шольца за нерешительность. Требуют Leopard и ATACMS

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19.01.2023, 09:16
Топ-республиканцы критикуют Байдена и Шольца за нерешительность. Требуют Leopard и ATACMS - Фото
Майкл Маккол (Фото: EPA)

Главы комитета по иностранным делам и по вооруженным силам Палаты представителей США Майкл Маккол и Майк Роджерс (Республиканская партия) призвали президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2 и ракеты ATACMS. Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов. 

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Маккол и Роджерс призывают администрацию Байдена и союзников как можно скорее дать Украине оружие для победы над Россией. 

По их словам, "нынешнее заламывание рук и нерешительность" администрации Байдена и некоторых европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминает слабую политику 2021 года, когда был отказ от санкций в отношении Северного потока-2 или предоставления американских Stinger перед полномасштабным вторжением РФ. 

"Хотя эта политика не смогла сдержать этот конфликт, нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят его, что будет стоить украинцам жизней", — сказано в заявлении.

Конгрессмены подчеркнули, что пришло время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру Великобритании и стран Восточной Европы и передать Украине танки Leopard 2, ракеты ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности без промедления.

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Дмитро Гриниченко
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