Топ-республиканцы критикуют Байдена и Шольца за нерешительность. Требуют Leopard и ATACMS

Главы комитета по иностранным делам и по вооруженным силам Палаты представителей США Майкл Маккол и Майк Роджерс (Республиканская партия) призвали президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2 и ракеты ATACMS. Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов.

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Маккол и Роджерс призывают администрацию Байдена и союзников как можно скорее дать Украине оружие для победы над Россией.

По их словам, "нынешнее заламывание рук и нерешительность" администрации Байдена и некоторых европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине напоминает слабую политику 2021 года, когда был отказ от санкций в отношении Северного потока-2 или предоставления американских Stinger перед полномасштабным вторжением РФ.

"Хотя эта политика не смогла сдержать этот конфликт, нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят его, что будет стоить украинцам жизней", — сказано в заявлении.

Конгрессмены подчеркнули, что пришло время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру Великобритании и стран Восточной Европы и передать Украине танки Leopard 2, ракеты ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности без промедления.

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.

По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".

США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков.

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Дмитро Гриниченко

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