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Остин и Писториус вчера так и не решили вопрос о западных танках для Украины – CNN

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 09:19
Остин и Писториус вчера так и не решили вопрос о западных танках для Украины – CNN - Фото
Борис Писториус и Ллойд Остин (фото - пресс-служба Минобороны ФРГ)

Вопрос передачи танков западного образца Силам обороны Украины так и не был решен на встрече 19 января глав Минобороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса соответственно. Об этом со ссылкой на источники пишет CNN.

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Эти же собеседники говорят, что "было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на приватную кампанию давления Остина".

Германия последовательно заявляет, что не отправит танки Leopard в Украину и не разрешит сделать это другим странам с танками немецкого производства, если только США также не согласятся отправить ВСУ свои M1 Abrams. Пентагон этого делать пока не собирается, ссылаясь на отсутствие ремонтных мощностей, неудобство обслуживания этих машин именно в Украине, расход топлива и прочее.

"Они связали нас по рукам и ногам", – пожаловался на Берлин высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена.

Неназванный западный чиновник объяснил, что для канцлера Олафа Шольца вопрос о танках для ВСУ почему-то "является красной, красной, красной линией". "Немецкие танки снова [воюют] с Россией; моральный вопрос… с исторической точки зрения", – пояснил он возможную позицию Берлина.

"И все же, говоря о моральном бремени, хотелось бы, чтобы немцы в наши дни больше симпатизировали Польше. Не говоря уже об Украине. Разве немецкие танки не убивали украинцев 80 лет назад? Теперь они могут защитить их от российской варварской агрессии", – добавил он.

Накануне этой встречи высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США "очень оптимистичны в отношении того, что мы добьемся прогресса" в вопросе о танках.

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Между тем, отмечает CNN, не все в правительстве США разделяют этот оптимизм: ряд топ-чиновников администрации Байдена в частном порядке выразили разочарование тем, что немецкие чиновники провели "некорректные параллели между американскими и немецкими танками".

"Это глупо. Выглядит так, словно они считают, что эти танки одинаковы, а это не так. Не похоже, что они понимают разницу", – сказал аноним из администрации США.

Член Палаты представителей Сет Моултон отметил, что Белый дом мог бы выйти вперед и отправить Украине "несколько "Абрамсов" просто как способ привлечь немцев.

"Шольц хочет идти в ногу с США. Думаю, что США должны дать несколько танков, если это требуется для Германии. Это называется лидерство", – подчеркнул он.

Євген Пилипенко
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Германия война танк военная помощь Leopard Ллойд Остин Abrams борис писториус
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