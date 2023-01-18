В США думают о помощи Украине для наступления на Крым даже вопреки угрозе эскалации – NYT

После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российским целям во временно оккупированном Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности.

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Ранее США исключали предоставление Украине оружия, способного поражать цели в Крыму. Издание пишет, что позиция смягчилась, когда администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.

Кроме того, опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли, заявили американские официальные лица и эксперты, хотя и предупредили, что риск сохраняется.

Газета пишет, что сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов – помощь Украине в военной деоккупации полуострова.

Однако президент Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые потребуются Киеву для ударов по российским объектам на полуострове, говорится в статье NYT.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".

В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по целям на территории России.

16 января заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США признают необходимость Украины бить по целям дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин.

Сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пора передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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Вадим Ребрина

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