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Пришло время для ATACMS – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 22:08
Пришло время для ATACMS – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото – Instagram чиновника)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пора передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он написал в Twitter.

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"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" – написал Подоляк.

  • 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".
  • В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по целям на территории России.
  • 16 января заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США признают необходимость Украины бить по целям дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин.

Читайте также: Зеленский призвал мир ускорить помощь: Предоставление ПВО должно опередить новые ракетные атаки РФ

Вадим Ребрина
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война оружие михаил подоляк ATACMS
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