Пришло время для ATACMS – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пора передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он написал в Twitter.

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"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" – написал Подоляк.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".

В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по целям на территории России.

16 января заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США признают необходимость Украины бить по целям дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин.

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Вадим Ребрина

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