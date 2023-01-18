Пришло время для ATACMS – Подоляк
18.01.2023, 22:08
Михаил Подоляк (фото – Instagram чиновника)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пора передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он написал в Twitter.
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"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS пришло. Чего мы ждем?" – написал Подоляк.
- 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. Когда главу Пентагона Остина спросили, почему у ВСУ нет ракет ATACMS, он ответил – "дело не только в оборудовании".
- В декабре Times со ссылкой на собеседника в Пентагоне писало, что Штаты больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по целям на территории России.
- 16 января заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США признают необходимость Украины бить по целям дальше линии фронта и размышляют над передачей ВСУ тяжелых боевых машин.
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