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Зеленский собрал Ставку: на повестке Бахмут и распределение на фронте техники от Запада

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 19:42
Зеленский собрал Ставку: на повестке Бахмут и распределение на фронте техники от Запада - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась сегодняшняя атака россиян ракетами и дронами-камикадзе, ситуация на фронте и будущие поставки оружия и техники западными партнерами. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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"Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что на Ставке обсуждались меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам со стороны РФ.

Также на заседании были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений о текущей ситуации на фронте, подробно рассматривалась ситуация на Бахмутском направлении.

"Обсудили с участниками заседания вопрос о поступлении вооружения и техники и его оперативное распределение по группировкам войск. Особое внимание было уделено вопросу подготовки украинских военных за границей", – сообщил Зеленский.

  • Россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, интенсивность боев растет.
  • Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины. Попадание зафиксировали в 11 областях, погибли 11 человек.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ракетный удар ставка ракетная атака
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