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Под Кременную подвезли новых россиян, ВСУ их увидели с дрона и уничтожили "Крабом" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 11:15
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Украинские десантники заметили, что в район Кременной подвезли новую группу российских оккупантов, передали координаты артиллерии, которая уничтожила врага. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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По оккупантам в районе Кременной отработали военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников. Коородинаты получили самоходные артиллерийские установки "Краб" и ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты выкопали окопы и построили блиндажи", – говорится в описании к видео.

Читайте также: "Башни оккупантов салютуют ВСУ". Бойцы 72 бригады уничтожили танки РФ из Javelin — видео

Наталія Медведєва
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война Кременная
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