Украинские десантники заметили, что в район Кременной подвезли новую группу российских оккупантов, передали координаты артиллерии, которая уничтожила врага. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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По оккупантам в районе Кременной отработали военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников. Коородинаты получили самоходные артиллерийские установки "Краб" и ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты выкопали окопы и построили блиндажи", – говорится в описании к видео.

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Наталія Медведєва

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