Британская разведка после Угледара заявила о значительном ослаблении морской пехоты РФ

Российская морская пехота, которую разгромили возле Угледара, больше не то элитное подразделение, которым было раньше, заявила британская разведка в утренней сводке в воскресенье.

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В конце января – начале февраля 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ бросили на штурм города Угледар в Донецкой области, во время которого она понесла значительные потери.

"В отличие от схожей по престижности десантной пехоты (ВДВ), морскую пехоту не развернули как единственное крупное формирование в Украине. Вместо этого отдельные подразделения добавили в группы войск, в которых доминируют Сухопутные силы. Поэтому морской пехоте было поручено выполнять некоторые из самых сложных тактических миссий в войне, что привело к чрезвычайно большим потерям", – говорится в анализе британской разведки.

Сейчас российская морская пехота далеко не та, что раньше, поскольку ее потери компенсируют неопытными мобилизованными солдатами.

Несмотря на значительное ослабление подразделения, в Великобритании не исключают, что их снова бросят на новый штурм украинских позиций возле Угледара.

В конце января Россия возобновила попытки наступления на угледарском направлении, но понесла там особо тяжелые потери.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в рамках лишь одной трехдневной операции в начале февраля было уничтожено 3000 российских оккупантов.

В одном из эпизодов битвы российские войска бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин.

По словам начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковника Алексея Дмитрашковского, под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных подразделений.

Андрій Водяний

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