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Британская разведка после Угледара заявила о значительном ослаблении морской пехоты РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 09:36
Британская разведка после Угледара заявила о значительном ослаблении морской пехоты РФ - Фото
Фото: скриншот видео

Российская морская пехота, которую разгромили возле Угледара, больше не то элитное подразделение, которым было раньше, заявила британская разведка в утренней сводке в воскресенье.

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В конце января – начале февраля 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ бросили на штурм города Угледар в Донецкой области, во время которого она понесла значительные потери.

Британская разведка после Угледара заявила о значительном ослаблении морской пехоты РФ

"В отличие от схожей по престижности десантной пехоты (ВДВ), морскую пехоту не развернули как единственное крупное формирование в Украине. Вместо этого отдельные подразделения добавили в группы войск, в которых доминируют Сухопутные силы. Поэтому морской пехоте было поручено выполнять некоторые из самых сложных тактических миссий в войне, что привело к чрезвычайно большим потерям", – говорится в анализе британской разведки.

Сейчас российская морская пехота далеко не та, что раньше, поскольку ее потери компенсируют неопытными мобилизованными солдатами.

Несмотря на значительное ослабление подразделения, в Великобритании не исключают, что их снова бросят на новый штурм украинских позиций возле Угледара.

Андрій Водяний
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британская разведка Угледар
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