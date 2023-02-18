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Уоллес поставил под сомнение способность России продолжать наступление в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 07:20
Уоллес поставил под сомнение способность России продолжать наступление в Украине - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поставил под сомнение способность России продолжать наступление в Украине, пишет Financial Times.

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В разговоре с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности британский министр сказал, что российская армия продолжает использовать тактику мясорубки, неся огромные потери, чтобы поддерживать наступление. Но даже если ей удается продвигаться, то на метры, а не километры.

"То, что мы видели, – это продвижение на всех фронтах, но за счет тысяч жизней... На самом деле мы должны поставить под сомнение утверждение о том, что они могут продолжать дальше", – заявил Уоллес.

Несмотря на опасения, что Россия к годовщине вторжения собирается повторить масштабное наступление, Уоллес заявил, что нет никаких доказательств большого сосредоточения российских сил, подобного прошлогоднему.

Уоллес сказал, что с начала вторжения более 180 000 российских военнослужащих были убиты или ранены. По оценкам США, добавил он, Россия потеряла две трети танков.

По словам министра, только под Угледаром 3 000 российских солдат погибли во время трехдневной попытки наступления в начале февраля.

"Российских новобранцев и дальше бросают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо даже для России, потому что эти 180 000 человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и становится невозможно скрыть масштабы потерь от россиян", – заявил он.

"В распоряжении России по-прежнему есть значительные силы. Но как мы обнаружили, когда они собирают их, их разбивают... Им тяжело", – добавил Уоллес.

Читайте также: Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку

Андрій Водяний
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Великобритания война наступление Бен Уоллес
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