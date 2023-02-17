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Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 10:20
Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку - Фото
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

По данным разведки НАТО, на которую ссылается The Times, Россия теряет на захватнической войне против Украины в среднем до 2000 человек на каждый 91 метр продвижения оккупационных войск.

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Такие данные разведки Альянса входят в ежегодный доклад The Military Balance 2023 британского Международного института стратегических исследований (IISS).

"Эти цифры появились после того, как министры обороны стран НАТО пообещали вооружить Украину для защиты от российского наступления, особенно от ее воздушной угрозы, на фоне сообщений, что Кремль концентрирует истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты на своих западных границах", – добавили в издании.

На прошедшей встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО "четко сфокусировано" на предоставлении ВСУ оборудования, которое окажется решающим на поле боя и даст Киеву возможность оттеснить Россию в следующие три месяца.

Помимо того, анонимный источник в Пентагоне сообщил британскому изданию, что российские сухопутные силы "сильно поредели, оборваны и очень деморализованы", и якобы это является "лучшим признаком того, что они попытаются перейти к воздушному бою".

По словам Остина, пока нет убедительных доказательств подготовки к масштабному воздушному нападению ВС РФ, но союзники по НАТО передадут ВСУ еще систем ПВО и боезапас к ним.

Євген Пилипенко
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