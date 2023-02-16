Британия: У России осталось 1500 боевых самолетов, масштабно их использовать не будут

В России осталось примерно 1500 боевых самолетов, но оккупанты не будут их использовать для масштабных атак из-за риска недопустимых потерь. Об этом говорится в сводке британской разведки 16 февраля.

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Как отмечается, Воздушно-космические силы России продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и в течение многих месяцев.

По информации британцев, за последнюю неделю количество боевых вылетов российских самолетов увеличилось после нескольких недель более спокойной активности.

Сообщается, что активность в воздухе в настоящее время примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года.

"В целом российская авиация по-прежнему значительно отстает в войне, поскольку сдерживается сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинской ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по российским аэродромам", – сообщили военные разведчики Британии.

Отмечается, что российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль.

"По всей России ВКС, вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 с начала вторжения", – заявили в британской разведке.

Согласно прогнозу британцев, маловероятно, что ВКС РФ в настоящее время готовятся к резко расширенной воздушной кампании, поскольку в нынешних условиях боя они, вероятно, понесли бы недопустимые потери самолетов.

15 февраля Financial Times написала, что Россия стягивает авиацию к Украине. ВСУ ответили: Наша ПВО готова.

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Наталія Медведєва

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