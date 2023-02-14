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В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 10:24
В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

В администрации президента США Джо Байдена допускают вариант передачи Украине истребителей F-16, возможно, путем реэкспорта через третьи страны. Об этом пишет Financial Times.

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Издание ссылается на официальные источники в правительстве США, которые говорят, что с высокой вероятностью Украина получит "более современную авиацию", если военные действия затянутся. Как вариант, США могут разрешить третьим странам поставлять Украине истребители F-16.

Газета отмечает, что тема истребителей станет одним из вопросов встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля, хотя основное внимание там будет уделено поставкам Украине боеприпасов и интегрированных систем ПВО, которые, по мнению собеседника издания, являются более эффективным средством против ВКС России.

Financial Times утверждает, что еще одной темой обсуждения в Брюсселе станет совместное с западными компаниями производство современного оружия непосредственно в Украине.

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Сергій Бережний
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