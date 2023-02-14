В администрации Байдена допускают передачу Украине истребителей F-16 – Financial Times
В администрации президента США Джо Байдена допускают вариант передачи Украине истребителей F-16, возможно, путем реэкспорта через третьи страны. Об этом пишет Financial Times.
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Издание ссылается на официальные источники в правительстве США, которые говорят, что с высокой вероятностью Украина получит "более современную авиацию", если военные действия затянутся. Как вариант, США могут разрешить третьим странам поставлять Украине истребители F-16.
Газета отмечает, что тема истребителей станет одним из вопросов встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля, хотя основное внимание там будет уделено поставкам Украине боеприпасов и интегрированных систем ПВО, которые, по мнению собеседника издания, являются более эффективным средством против ВКС России.
Financial Times утверждает, что еще одной темой обсуждения в Брюсселе станет совместное с западными компаниями производство современного оружия непосредственно в Украине.
- Министр обороны Резников утверждает, что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя.
- 10 февраля в Минобороны Нидерландов подтвердили, что Украина подала им официальную заявку на поставку истребителей F-16.
- 13 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате "Рамштайн" не будут обсуждать поставку истребителей Украине.
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