Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии
Министры обороны Украины и США, Алексей Резников и Ллойд Остин, созвонились накануне встречи в формате Рамштайн и обсудили приоритеты – в частности, поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии. Об этом сообщил спикер Пентагона Пет Райдер.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, Остин и Резников провели телефонный разговор относительно приоритетов Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию.
Главы оборонных ведомств также подчеркнули важность как можно более быстрой доставки на фронт средств, обещанных на Рамштайне в январе.
- Очередное заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 14 февраля. Там могут обсуждать F-16.
Читайте также: По дальнобойному оружию от Британии есть "хорошая и перспективная" конкретика – Резников
Комментарии