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Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 11:09
Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министры обороны Украины и США, Алексей Резников и Ллойд Остин, созвонились накануне встречи в формате Рамштайн и обсудили приоритеты – в частности, поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии. Об этом сообщил спикер Пентагона Пет Райдер. 

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Как отмечается, Остин и Резников провели телефонный разговор относительно приоритетов Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию.

Главы оборонных ведомств также подчеркнули важность как можно более быстрой доставки на фронт средств, обещанных на Рамштайне в январе.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война военная помощь рамштайн Ллойд Остин
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