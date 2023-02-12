Резников и Остин накануне Рамштайна обсудили поставки Украине средств ПВО и артиллерии

Министры обороны Украины и США, Алексей Резников и Ллойд Остин, созвонились накануне встречи в формате Рамштайн и обсудили приоритеты – в частности, поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии. Об этом сообщил спикер Пентагона Пет Райдер.

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Как отмечается, Остин и Резников провели телефонный разговор относительно приоритетов Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию.

Главы оборонных ведомств также подчеркнули важность как можно более быстрой доставки на фронт средств, обещанных на Рамштайне в январе.

Очередное заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 14 февраля. Там могут обсуждать F-16.

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Наталія Медведєва

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