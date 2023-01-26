Следующий "Рамштайн" пройдет 14 февраля в штаб-квартире НАТО. Там могут обсуждать F-16

Следующая встреча стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" запланирована 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там могут обсуждать вопрос передачи Украине западных истребителей и дальнобойных ракет. Об дате заседания сообщили в пресс-службе Альянса.

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Известно, что заседание контактной группы по обороне Украины пройдет 14 февраля.

На протяжении 14 и 15 февраля в Брюсселе также состоится заседание министров обороны стран НАТО.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что вопросы предоставления ВСУ боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия будут ключевыми для Украины на следующей встрече в формате "Рамштайн".

По данным издания Politico, среди западных союзников Украины уже ведутся дебаты о поставках современных истребителей после объявления о передаче танков.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос. Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.

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Дмитро Гриниченко

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