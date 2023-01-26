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"Следующий естественный шаг". Запад начал дебаты об истребителях для Украины — Politico

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 09:31
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Среди западных союзников Украины уже ведутся дебаты о поставках современных истребителей после объявления о передаче танков. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на западных военных чиновников и дипломатов.

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Представители союзников заявили, что внутренние дебаты о поставках Украине западных истребителей уже ведутся — их инициировало украинское руководство при поддержке стран Балтии. 

"Следующим естественным шагом будут истребители", — сказал дипломат из северной европейской страны.

Отмечается, что дебаты будут еще более спорными, чем обсуждения поставок западных танков, однако ряд европейских правительств уже не считают эту идею неудачной. 

"Вашингтон заявил Киеву, что поставка самолетов на данный момент невозможна. Там есть красная черта, но прошлым летом у нас была красная черта на HIMARS, однако их поставили. Потом это были боевые танки, их тоже поставят теперь", — сказал упомянутый дипломат.

Другой высокопоставленный европейский представитель также отметил, что союзники могут обсудить вопрос передачи западных истребителей Украине через две-три недели. 

Еще один представитель Запада заявил, что стратегия партнеров заключалась в постепенной поддержке Украины, чтобы оценивать реакцию РФ на каждом шагу, а поэтому поставка самолетов является лишь вопросом времени. 

Другой проблемой для передачи западных истребителей является логистика, так как самолеты F-15 и F-16 требуют длинных и качественных взлетно-посадочных полос, которых нет в Украине.

Читайте также: Кулеба анонсировал начало своей работы над получением Украиной F-16

Дмитро Гриниченко
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