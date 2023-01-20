"Табу нет". Нидерланды рассмотрят передачу ВСУ истребителей F-16, если будет запрос

Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16 американского производства, если от Киева поступит соответствующий запрос. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает NL Times.

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Представитель партии Демократы 66 Сьорд Сердсма обратился к правительству Нидерландов с просьбой поставить F-16 и боевые машины пехоты для ВСУ.

Во время парламентских дебатов в четверг Хукстра сказал, что Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство.

Он отметил, что правительство страны рассмотрит такой запрос "непредвзято", и что на поставку оборудования "нет табу".

Глава МИД Нидерландов подчеркнул, что страна отправляет только те товары, которые запрашивает Украина, и Киеву сейчас в первую очередь нужно тяжелое вооружение, в частности современные боевые танки.

Украина неоднократно заявляла о необходимости современной авиации на поле боя, в частности F-15 и F-16.

Сегодня замминистра иностранных дел Мельник заявил, что Украине нужна не только широкая танковая коалиция ключевых союзников, но и мощный союз по истребителям с F-16, Tornado, Eurofighter и всех боевых самолетов, которые Запад может поставить сейчас.

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Оксана Житнюк

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