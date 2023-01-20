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Мельник: Украине нужна коалиция не только для танков. Но еще для самолетов и ракет

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 09:56
Мельник: Украине нужна коалиция не только для танков. Но еще для самолетов и ракет - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

Украине нужно, чтобы партнеры сформировали коалицию не только для поставок танков, но также для боевых самолетов и баллистических ракет. Об этом написал в Twitter Андрей Мельник, замминистра иностранных дел и экс-посол в Германии.

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По его словам, Украина надеется на квантовый скачок по вопросу поставок оружия.

"Нам нужна не только широкая танковая коалиция наших ключевых союзников, но и мощный союз по истребителям с F-16, Tornado, Eurofighter и всех боевых самолетов, которые наши западные партнеры могут поставить сейчас. И нам нужны баллистические ракеты", – написал он.

При этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял LIGA.net, что Украина определилась с типом нужного самолета – хочет получить американские F-16.

Все подряд истребители Воздушные силы брать не могут, поскольку это может привести к коллапсу из-за необходимости подготовить пилотов, персонал и инфраструктуру под каждый тип самолета, объяснял спикер.

  • Сегодня, 20 января, состоится заседание коалиции Рамштайн. Главная тема – поставки танков Leopard.

Читайте также: Мельник просит Tornado у Германии: что могут эти боевые самолеты и нужны ли они Украине

Марко Сировой
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война танки самолеты истребители ракеты f-16 андрей мельник Eurofighter tornado
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