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Тема боевых самолетов для ВСУ сдвинулась с мертвой точки – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 20:37
Тема боевых самолетов для ВСУ сдвинулась с мертвой точки – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Вопросы предоставления ВСУ боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия будут ключевыми для Украины на следующем встрече в формате "Рамштайн", и тема авиации уже сдвинулась с мертвой точки. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Будут новые решения о поставках оружия разного типа. Потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия, все очень просто", – сказал Кулеба, отвечая на вопрос об ожиданиях от следующего "Рамштайна".

Он подчеркнул, что у Украины осталось "три больших вопроса", один из которых министр считает "почти решенным" – это вопрос поставок танков Leopard немецкого производства.

"Две опции, которые еще не открыты – это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что при этом уже сейчас в информационном пространстве появляются первые сообщения о том, что "кто-то где-то обсуждает тему самолетов", чего не было ранее.

20 января в Нидерландах заявили, что рассмотрят передачу ВСУ истребителей F-16, если будет запрос от Киева.

На вопрос о том, означает ли заявление Нидерландов, что тема самолетов сдвинулась с мертвой точки, Кулеба ответил утвердительно: "Сдвинулась. И когда она будет двигаться со скоростью, надеемся, того же самолета, то мы быстро придем к результату".

Он подчеркнул, что Украине в этом году нужно получить все необходимые для победы типы оружия, и руководство страны говорит об этом союзникам.

Глава МИД также прокомментировал заявления некоторых партнеров о том, что они якобы не дают Украине то или иное оружие из-за необходимости продолжительного обучения или из-за трудностей с обслуживанием. Он заявил, что подобные аргументы являются абсолютно неоправданными, о чем Украина честно говорит "даже ближайшим друзьям".

"Я им всегда говорю, что мы быстрее учимся использовать и обслуживать ваше оружие, чем вы принимаете решение о предоставлении этого оружия. Если бы вы приняли эти решения до войны или в начале полномасштабной войны, мы бы уже громили врага на ваших танках, вашими дальнобойными ракетами и на ваших самолетах", – сказал глава МИД.

  • Следующий "Рамштайн" запланирован на середину февраля, сообщил Резников.
  • Замминистра иностранных дел Мельник заявил, что Украине нужна коалиция не только для танков, но еще для самолетов и ракет.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рамштайн-8

Оксана Житнюк
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самолет авиация военная помощь дмитрий кулеба рамштайн дальнобойная ракета
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