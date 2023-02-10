Украина попросила у Нидерландов истребители F-16. Об этом сообщает NOS со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

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Как отмечается, Оллонгрен подтвердила, что Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.

По словам министра обороны Нидерландов, просьба Украины понятна, но ее нелегко выполнить.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками, – сказала Оллонгрен. – И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом".

Она пояснила, что прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, нужно обучить летчиков, а также требуется разрешение правительства США.

Оллонгрен не исключает, что в перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16.

"Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как раньше", – отметила министр.

Издание напомнило, что в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что запроса пока не поступало.

"Теперь он официально есть", – подчеркнули в NOS.

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Наталія Медведєва

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