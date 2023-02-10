Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16
Украина попросила у Нидерландов истребители F-16. Об этом сообщает NOS со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
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Как отмечается, Оллонгрен подтвердила, что Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.
По словам министра обороны Нидерландов, просьба Украины понятна, но ее нелегко выполнить.
"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками, – сказала Оллонгрен. – И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом".
Она пояснила, что прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, нужно обучить летчиков, а также требуется разрешение правительства США.
Оллонгрен не исключает, что в перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16.
"Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как раньше", – отметила министр.
Издание напомнило, что в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что запроса пока не поступало.
"Теперь он официально есть", – подчеркнули в NOS.
- 20 января сообщалось, что Нидерланды рассмотрят передачу ВСУ истребителей F-16, если будет запрос.
- 8 февраля в Лондоне Зеленский попросил у Великобритании истребители. Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать ВСУ.
- Польша согласится дать Украине истребители, но не первой, сказал премьер Моравецкий.
- Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине.
- Глава ОП Ермак заявил, что вопрос о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей "решен".
- 9 февраля Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное".
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