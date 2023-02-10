UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:49
Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16 - Фото
F-16 (Фото: EPA)

Украина попросила у Нидерландов истребители F-16. Об этом сообщает NOS со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Оллонгрен подтвердила, что Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.

По словам министра обороны Нидерландов, просьба Украины понятна, но ее нелегко выполнить.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками, – сказала Оллонгрен. – И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом".

Она пояснила, что прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, нужно обучить летчиков, а также требуется разрешение правительства США.

Оллонгрен не исключает, что в перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. 

"Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как раньше", – отметила министр.

Издание напомнило, что в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что запроса пока не поступало.

"Теперь он официально есть", – подчеркнули в NOS.

  • 20 января сообщалось, что Нидерланды рассмотрят передачу ВСУ истребителей F-16, если будет запрос.
  • 8 февраля в Лондоне Зеленский попросил у Великобритании истребители. Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать ВСУ.
  • Польша согласится дать Украине истребители, но не первой, сказал премьер Моравецкий.
  • Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине. 
  • Глава ОП Ермак заявил, что вопрос о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей "решен".
  • 9 февраля Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное".

Читайте также: Зеленский: Я сегодня услышал от лидеров некоторых стран о готовности дать нам самолеты

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет нидерланды истребитель авиация военная помощь f-16 Кайса Оллонгрен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 