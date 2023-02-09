Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен – Ермак

Вопрос о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей "решен", сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который находится вместе с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе на саммите ЕС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже", — написал Ермак.

Он сообщил из Брюсселя также о других "хороших новостях".

"Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше – шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживает антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками", – написал Ермак.

По его словам, Зеленский напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, "что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты".

Ранее Орбан написал в Twitter: "Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Венгрия принадлежит к лагерю мира!"

Вчера во время выступления в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.

Также вчера госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками оружия, которое будет самым эффективным.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину, процесс может длиться месяцы.

Читайте также: Тема дня. Ракеты и самолеты. Внезапный визит Зеленского в Лондон: все подробности

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.